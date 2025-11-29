''Z kuşağı'' nitelemesine ''TEKNOFEST kuşağı'' cevabı... AK Parti'li Büyükgümüş: Güçlü Türkiye hedefindeyiz

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Büyükgümüş, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu parti binasında ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Büyükgümüş, ardından Denizli 3. Kademe İl Yönetim Kurulu ve 3 Kademe İlçe Başkanları toplantısına katıldı.

Daha sonra Pamukkale Üniversitesi kampüsündeki Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Söz Gençlikte Denizli" programına katılan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada gençlik buluşmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal iletişime kattığı toplantılardan biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de son yıllarda bir Z kuşağı tartışması olduğunu hatırlatan Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Muhalefet sözcüleri iddia ediyorlar ki, Z kuşağı diye bir kuşak geliyor. İşte bu salonda da iddia ettikleri Z kuşağının temsilcileri var aramızda. Bu Z kuşağının iktidarı değiştireceğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'mizin yol yürüyüşünü sona erdireceğini düşünüyorlar. Bu tartışmalar devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ne söyledi? Dedi ki, biz Z kuşağı kavramına karşıyız, Z kuşağı nitelemesine karşıyız. Biz gençlerin siyasetin tüketicisi olmalarına katılmıyoruz. Biz de diyoruz ki, Türkiye'nin geleceğine TEKNOFEST kuşağıyla damga vuracağız."

TEKNOFEST kuşağıyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istediklerini belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST biliyorsunuz dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali. Burada özellikle gençler ürettiklerini, başardıklarını, icat ettiklerini, yenilikleri sergiliyorlar ve tüm dünyayla buluşturuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açtığı TEKNOFEST kuşağı derken gençlere biz neyi öneriyoruz? Türkiye'nin geleceğini, üreten, geleceğe cesaret eden, başarma azminde olan, yeni hedefleri, yeni ufukları fethetme cehdinde olan gençler başaracak. Onun için gençleri tüketici gören, gençliği kendi siyasetine yakıt kabul eden anlayış karşısında, Z kuşağı tarifinin karşısında TEKNOFEST kuşağıyla geleceği başarmak, üretmek, geleceğe zamana cesaret etmek olan gençlerle biz inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Biz fikirleriyle, duruşuyla, duygularıyla var olan ve bizim önümüzü aydınlatan TEKNOFEST kuşağıyla Türkiye'nin geleceğine damgamızı vurmak istiyoruz."

Programda Büyükgümüş'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile partililer eşlik etti.