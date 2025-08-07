Zabıta ekiplerine saldırmıştı: Dükkandan kilolarca bozulmuş ürün bulundu

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ç.'nin işlettiği bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

İTTİ, DIŞARI ATTI, TEHDİT ETTİ

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi Ercan Ç. isimli şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı, yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Yaşananların ardından, tarihi geçmiş ürün sattığı işlem yapmak isteyen zabıtaya saldıran Ercan Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, tarım müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, söz konusu markette tekrar denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden şoke eden görüntüler ortaya çıkarken 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi, zabıtaya saldıran iş yeri sahibi tutuklandı, iş yeri kapatıldı

Söz konusu iş yerinde 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildiğini belirten ve zabıtaya saldıran iş yeri sahibinin tutuklandığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığı karşılıksız kalmadı. Daha önce son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve hakkında işlem yapılmasına rağmen tekrar yaptığımız denetim sırasında zabıta ekiplerimize şiddet uygulayıp tehditler savuran iş yeri sahibi tutuklandı. Bugün emniyet güçlerimiz, tarım müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte tekrar denetim yaptık ve 7 kalemde 418 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ederek iş yerini kapattık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atanlara asla müsamaha göstermeyiz! Hangi şartlarda olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.