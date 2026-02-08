İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Zabıta memuruna rüşvet kıskacı! Gözaltına alındı

Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet iddiası gündeme geldi. Ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta memuru gözaltına alındı.

AA8 Şubat 2026 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y, otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği aktarıldı.

B.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

