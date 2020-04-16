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Zabıtadan küçük Melike'ye doğum günü sürprizi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evden çıkamayan diyabet hastası 10 yaşındaki Melike Bingöl'e doğum günü sürprizi yapıldı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:41
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hasta çocukların doğum gününü kutlayan Karlıova Belediyesi zabıta ekipleri Turgut Özal Mahallesi'nde 10 yaşına giren Melike'nin evinin önüne araçlardan siren çalarak geldi.

Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla eve giremeyen ekipler, Bingöl'e doğum günü pastasını pencereden verdi.

Zabıtanın davranışı karşısında duygulanan Melike, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Evlerinde çıkamayan kronik hastalara doğum günü sürprizleri gerçekleştirdiklerini aktaran Zabıta Müdür Metin Bingöl, "Tespit ettiğim bazı çocuklar daha var. Onlara da benzer sürprizi yapacağız." dedi.

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