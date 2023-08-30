İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7484
  • EURO
    29,2455
  • ALTIN
    1671.98
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zafer Bayramı'nda skandal görüntü! PKK sloganları atarak yürüyüş yaptılar
Güncel

Zafer Bayramı'nda skandal görüntü! PKK sloganları atarak yürüyüş yaptılar

Başakşehir'de yüzleri kapalı bir grup şahıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı. Gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydederken panik olan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Zafer Bayramı'nda skandal görüntü! PKK sloganları atarak yürüyüş yaptılar
ABONE OL

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Başakşehir'de gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir grup yüzleri kapalı şahıs ellerindeki pankartı açıp terör örgütü PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı. Sesleri duyan mahalle sakinleri camlara çıktı. Camdaki vatandaşlardan bir kısmı o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken diğer vatandaşlarda panik halinde polis ekiplerine haber verdi. Polis, sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.