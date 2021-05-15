''Zafer mutlaka bizimdir'' diyerek ekledi: Türkiye'nin değişmez tavrı için teşekkürler

AA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:47 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:47

Mustafa, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 73. yılı dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Filistin vatandaşlarına ve Türk halkına videolu mesaj gönderdi.

Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Şeyh Cerrah'ta, Beyt Elmakdis'te, Gazze'de, diğer şehirler ve sürgün edildikleri mülteci kamplarında, mücadelelerine çeşitli şekillerde devam ettiklerini belirtti.

Nekbe'yi takip eden göçe zorlamanın büyük bir musibet ve bugüne kadar devam eden bir soykırım olduğunu kaydeden Mustafa, "Bir halkı tamamıyla yerinden koparıp yerine dünyanın her yerinden kişi ve gruplar getirtilmiştir. 1948'de Filistin topraklarında oturan 1,5 milyon Filistinli nüfusun 800 binden fazlası, göçe zorlandı. (Halk) 1300'den fazla Filistin köy ve kentinde yaşıyordu. Bu insanların çoğu komşu Arap ülkelerine gittiler, ayrıca Batı Şeria ve Gazze'ye geldiler. Nekbe yılı, İsrail işgali yönetimine verilen Filistin topraklarında binlercesi de göçe zorlandı, evlerinden çıkarıldı ve toprakları ellerinden alındı." diye konuştu.

Mustafa, Nekbe sırasında 774 Filistin köy ve kentinin kontrol altına alındığını, bunlardan 531'inin tamamen yok edildiğini ve geri kalanının ise işgalin hakimiyeti ve kanunları altına alındığını hatırlattı.

Bu soykırım ile siyonist çetelerin Filistinlilere yönelik 70'ten fazla katliam yaptığını anlatan Mustafa, 15 binden fazla Filistinlinin şehit olmasına yol açtığını ifade etti.

Mustafa, Nekbe'yi yapanların Filistin'i, "toprağı olmayan bir halk için halkı olmayan bir toprak haline" getirmek istediğini kaydetti.

Siyonistlerin, Filistin adının tarihten silinebileceğini düşündüklerini belirten Mustafa, bunun için en çirkin komplo, baskı ve katliamları yaptıklarını söyledi.

- "MÜBAREK TOPRAKLARIMIZDAN BU İŞGALİ SÖKÜP ATACAĞIZ"

Mustafa, İsrail işgalini topraklarından söküp atma kararlığını yineleyerek şunları kaydetti:

"Allah'ın iradesiyle tüm bunlar yüce Filistin halkımızın kaya gibi iradesine çarparak kırıldı. Toprağında kökü olan halkımız hiçbir zaman topraksız bir halk olmamıştır. Çocuk ve torunlar, dede ve babaların vasiyetini unutmadılar. Biz tüm engellere, işgal politikalarına ve işgalin cinayetlerine rağmen haklarımızı kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız. Ulusal ilkelerimize bağlı olarak Kudüs'ün kalbinde ve surlarında Filistin bayrakları dalgalanana kadar mübarek yürüyüşümüz durmayacaktır."

"Nekbe'nin üzerinden 73 yıl geçmişken halkımızın düşmanlarına bir müjde vermek istiyoruz" diyen Mustafa, Filistin halkının sayısının 9 kattan fazla arttığını ve 2020 sonu itibarıyla 14 milyon kişiye ulaştığını belirterek "Hiçbiri Filistin halkının haklarından ödün vermeyen 14 milyon mücadeleci. Bu hakların başında, dönüş hakkı, özgürlük, bağımsızlık ve sonsuza kadar başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti'ni kurmak gelmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Mustafa, bugün Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının uğradığı saldırıların kendilerine Nekbe günlerini hatırlattığına dikkati çekerek "İsimler değişse de aynı katil yüzleri, aynı cani mimikleri, aynı davranışlar, öldürme, göçe zorlama, yok etme. Atalarından miras aldıkları kültür bu." diye konuştu.

- TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER

İsrail'in hala ders almadığını ve Filistin halkını tanıyamadığını kaydeden Mustafa, "1948 yılında enkazlarından yeniden doğan ve şehitlerinin vasiyetleriyle sebat eden, direnen bu halk, 2021 yılında değişmemiştir, direnecektir. Büyük bedeller ödediğimiz, kan ve gözyaşı döktüğümüz doğrudur fakat Allah'ın Mescid-i Aksa'yı korumak için seçtiği kimselerin ödediği vergidir bu." dedi.

Mustafa, Filistin halkını destekleme konusunda değişmez tavır sergileyen Türkiye Cumhurbaşkanlığına, hükümetine, halkına, partilerine, meclisine ve sivil toplum kuruluşlarına sonsuz teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Mustafa, Nekbe'nin yıl dönümünde Filistin halkının, haklarına olan bağlılığını bir kez daha vurguladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz, 73 yıl geçmesine rağmen hakkımızda yapılan tüm cinayetlere rağmen göçe zorlamalara rağmen meşe ağaçları gibi devam ettik, zeytin ağaçlarımız gibi kaldık. Halkımız için yeniden tarih yazanlara selam olsun. Nekbe'den devrime, devrimden devlete götürenlere selam olsun. Şehitlerimizin ruhuna selam olsun. Özgür yaralılarımıza selam olsun. Kahraman tutsaklarımıza selam olsun. Zafer mutlaka bizimdir. Yaşayın ve yaşasın Filistin."