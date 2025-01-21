İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6286
  • EURO
    37,1685
  • ALTIN
    3142.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Güncel

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 17:52 - Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Özdağ, ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, akşam saatlerinde Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı.

Zeybek, "Dakikalar önce Özdağ ile ilgili karar açıklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için tutuklandı Ümit Özdağ. 19 Ocak'ta partisinin il başkanları toplantısında konuşmuştu. Orada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle o konuşmadan sonra soruşturma açılmıştı. Ancak o soruşturma daha da genişletildi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçu da bu soruşturmaya eklendi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.