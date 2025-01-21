İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

#SONDAKİKA Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı. Detayları 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek (@deniizzeybek) aktarıyor pic.twitter.com/Kjrz4f5TBS — 24 TV (@yirmidorttv) January 21, 2025

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Özdağ, ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, akşam saatlerinde Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı.

Zeybek, "Dakikalar önce Özdağ ile ilgili karar açıklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için tutuklandı Ümit Özdağ. 19 Ocak'ta partisinin il başkanları toplantısında konuşmuştu. Orada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle o konuşmadan sonra soruşturma açılmıştı. Ancak o soruşturma daha da genişletildi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçu da bu soruşturmaya eklendi" dedi.