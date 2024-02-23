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Zafer Partisi'nde deprem! Özdağ'ın sağ kolu Şahin Filiz istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, parti genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

23 Şubat 2024 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Zafer Partisi'nde deprem! Özdağ'ın sağ kolu Şahin Filiz istifa etti
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Türkiye'nin sandık başına gideceği yerel seçimler öncesi Zafer Partisi'nde istifa depremi yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, parti genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİDEKİ KURUMSAL YAPI ZAAFA UĞRADI"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Filiz, istifa nedenlerini "Cumhurbaşkanlığında ve genel seçimlerde yapılan stratejik hatalar, yanlış siyasi konumlanmalar ve partideki kurumsal yapının giderek zaafa uğraması" olarak sıraladı.

Filiz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığında ve genel seçimlerde yapılan stratejik hatalar, yanlış siyasi konumlanmalar ve partideki kurumsal yapının giderek zaafa uğraması nedeniyle, bugün itibarıyla Zafer Partisi Genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa etmiş bulunuyorum. Ülkemiz ve Türk milleti adına en iyi ve güzel şeylerin gerçekleşmesi temennisiyle..."

  • Şahin Filiz
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