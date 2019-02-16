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Zafer Türker kimdir son dakika neden intihar etti? (Eskişehir'de fahri konsolos Zafer Türker kaç yaşındaydı?)

Eskişehir son dakika ölüm haberleri: Zafer Türker kimdir, neden intihar etti sorusuna yanıt aranıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Eskişehir'de fahri konsolos Zafer Türker intihar etmesi üzerine internet üzerinden hayatı kariyeri merak konusu oldu. Bizlerde Zafer Türker ile ilgili Eskişehir'de yaşanan son dakika ölüm haberi ile ilgili ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik.

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Zafer Türker kimdir son dakika öldü mü neden intihar etti gibi soruların yanıtları gündemde! Eskişehir'de fahri konsolosluğu yapan Hisarlar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Türker intihar etti! Litvanya Fahri Konsolosu Türker, sabah saatlerinde  fabrikada intihar etti. Alınan bilgiye göre, fabrikaya gelen Türker, burada güvenlik görevlisinden tabancasını alarak kendisine ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, 45 yaşındaki Zafer Türker'in intihar sebebi araştırılıyor.

Litvanya'nın Eskişehir'deki fahri konsolosluğunu yürüten eski Hisarlar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Türker intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Çukurhisar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hisarlar Grup'a ait tarım makineleri fabrikasına gelen 45 yaşındaki Türker, iş yeri girişindeki güvenlik görevlisinin tabancasıyla başına ateş etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri, Zafer Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Türker'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin, Zafer Türker'in yaşamına son verdiği tabancanın zimmetli olduğu güvenlik görevlisinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Bu arada, Hisarlar Grup hisselerinin büyük bir kısmı yaklaşık 2 yıl önce Hindistan'dan bir şirkete devredilmişti.

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