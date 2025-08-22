Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile Zafer Yolculuğu etkinliğine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda...

Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır.

Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü...

TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur.

Millî imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir.

TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum.