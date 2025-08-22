İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
  Zafer yolculuğu başladı… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu paylaşımı: Bağımsızlığımızın en güçlü teminatı
Güncel

Zafer yolculuğu başladı… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu paylaşımı: Bağımsızlığımızın en güçlü teminatı

Zafer Haftası kapsamında TCG Anadolu gemisinde düzenlenen “Zafer Yolculuğu” etkinliğine 350 genç katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır.' ifadelerine yer verdi.

22 Ağustos 2025 Cuma 23:07
Zafer yolculuğu başladı… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu paylaşımı: Bağımsızlığımızın en güçlü teminatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile Zafer Yolculuğu etkinliğine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda...

Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır.

TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur.

Millî imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir.

TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

