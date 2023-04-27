İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4289
  • EURO
    21,4941
  • ALTIN
    1250.76
  • BIST100
    4783.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zaferin kahramanlarından binbaşı, Star Gazetesi'ne konuştu: Türk SİHA'ları zaferimizi kolaylaştırdı
Güncel

Zaferin kahramanlarından binbaşı, Star Gazetesi'ne konuştu: Türk SİHA'ları zaferimizi kolaylaştırdı

Karabağ kahramanlarından Binbaşı Erşah, Türk topraklarının işgalden kurtulmasına yönelik duygularını Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye anlattı. İşgalcilerin kaçarken mescitlere döşedikleri mayınla şehitler verdiklerini ifade eden Azeri komutan, Türk SİHA'larının zaferlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Star Gazetesi27 Nisan 2023 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Zaferin kahramanlarından binbaşı, Star Gazetesi'ne konuştu: Türk SİHA'ları zaferimizi kolaylaştırdı
ABONE OL

Karabağ kahramanlarından Binbaşı Erşah, 2 yıl önce Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye özel açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Erşah, "Şuşa şehrini işgalden kurtardık. Bizim için büyük bir zaferdi. Bu heyecanı anlatmak çok kolay değil. Burada şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Biz kan vererek yani kan dökerek bu işgalden kurtardık. Şuşa Türk dünyasının Karabağ'ın baş tacıdır" dedi.

44 günlük muharebede Türk dünyasının verdiği desteğe işaret eden binbaşı, "Türk devletinin, Türk halkının, Türk milletinin bizim yanımızda manevi desteğinin ve aynı zamanda SİHA'ların, İHA'ların Bayraktar'ın bu muharebede bizim yanımızda olması, bize destek vermesi bizim mücadelemizi, zaferimizi kolaylaştırmıştır. Allah bütün Türk dünyasını korusun, zaferlerimiz daim olsun. Ümit ediyorum ki seferlerimiz daima olacak, kalıcı olsun ve birlik beraberlik sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Köse'nin Ermeni işgalcilerin Şuşa'dan kaçarken mescitlere mayın döşedikleri yönündeki sorusuna Azeri komutan, "Evet buradan kaçarken mayınlar döşediler. Tarihi binaları dağıttılar. Bildiğiniz gibi mescitlere mayınlar döşemişler. İnsanlarımız oraya girerken şehit düştü. Onlar vandalizmle meşgul oldular. Onlar bu toprakların sahipleri değil. Biz bu toprakların sahipleriyiz. Onlar eğer bu toprakları yaşamış bir millet olsaydı burayı dağıtmazdı. Bildiğiniz gibi bu topraklarda Azerbaycan Türküleri yaşamış ve onları dağıtmışlardır" dedi.

Binbaşı Erşah, madalyalarını vatan uğruna alındığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.