Zaferin kahramanlarından binbaşı, Star Gazetesi'ne konuştu: Türk SİHA'ları zaferimizi kolaylaştırdı

Karabağ kahramanlarından Binbaşı Erşah, 2 yıl önce Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye özel açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Erşah, "Şuşa şehrini işgalden kurtardık. Bizim için büyük bir zaferdi. Bu heyecanı anlatmak çok kolay değil. Burada şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Biz kan vererek yani kan dökerek bu işgalden kurtardık. Şuşa Türk dünyasının Karabağ'ın baş tacıdır" dedi.

44 günlük muharebede Türk dünyasının verdiği desteğe işaret eden binbaşı, "Türk devletinin, Türk halkının, Türk milletinin bizim yanımızda manevi desteğinin ve aynı zamanda SİHA'ların, İHA'ların Bayraktar'ın bu muharebede bizim yanımızda olması, bize destek vermesi bizim mücadelemizi, zaferimizi kolaylaştırmıştır. Allah bütün Türk dünyasını korusun, zaferlerimiz daim olsun. Ümit ediyorum ki seferlerimiz daima olacak, kalıcı olsun ve birlik beraberlik sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Köse'nin Ermeni işgalcilerin Şuşa'dan kaçarken mescitlere mayın döşedikleri yönündeki sorusuna Azeri komutan, "Evet buradan kaçarken mayınlar döşediler. Tarihi binaları dağıttılar. Bildiğiniz gibi mescitlere mayınlar döşemişler. İnsanlarımız oraya girerken şehit düştü. Onlar vandalizmle meşgul oldular. Onlar bu toprakların sahipleri değil. Biz bu toprakların sahipleriyiz. Onlar eğer bu toprakları yaşamış bir millet olsaydı burayı dağıtmazdı. Bildiğiniz gibi bu topraklarda Azerbaycan Türküleri yaşamış ve onları dağıtmışlardır" dedi.

Binbaşı Erşah, madalyalarını vatan uğruna alındığını kaydetti.