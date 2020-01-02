02.01.2020 10:30 - Güncelleme: 02.01.2020 10:30

Zahide Yetiş kimdir, nerelidir? Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Zahide Yetiş, sempatik tavrı ve yorumlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Beş çocuklu bir ailenin kızları olan Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik, baba tarafı ise aslen Kütahyalıdır. Küçükken anne babası ayrılan Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de eğitimini sürdürdü. Zahide Yetiş ve eşine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





ZAHİDE YETİŞ KİMDİR, NERELİDİR?

Beş çocuklu bir ailenin kızları olan Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik, baba tarafı ise aslen Kütahyalıdır. Küçükken anne babası ayrılan Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de eğitimini sürdürdü. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.





Televizyonculuk kariyeri Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.





İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.





TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.





Zahide Yetiş, "Doktorum", "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programlar ardından yine kendi adını taşıyan bir programla evlere konuk olmaya devam ediyor. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.





ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ CEM ARISOY KİMDİR?

İki kez evlenen Zahide Yetiş, 16 Eylül 2014 tarihinde işadamı Cem Arısoy ile Paris’te nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 haziran ayında dünyaya gelen Aras Arısoy adından bir oğlu var.