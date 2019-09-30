Bu akşam Zalim İstanbul yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı geldi mi? Zalim İstanbul son fragman geldi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu akşam izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Zalim İstanbul 13. bölümde köşke bomba gibi düşen bir haber tüm dengeleri değiştiriyor! Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir. Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Zalim İstanbul yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı henüz gelmedi. Zalim İstanbul son fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NE?

“Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz