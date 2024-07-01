Zaman ayarlı provokasyon! Kayseri'deki kargaşa MOSSAD'ı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme mesajları vermesinin hemen ardından Kayseri'de sokaklar karıştırıldı. Suriye uyruklu bir şahsın yine Suriyeli bir çocuğa yönelik cinsel taciz iddiası malzeme yapılarak provokasyon fitili ateşlendi.



14 POLİS YARALANDI

Yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Cinsel istismar olayının şüphelisi gözaltına alındı. Mağdur çocuk için devlet koruması sağlandı. Sosyal medyada olayları tırmandırmak için kışkırtıcı paylaşımlar yapanlar da takibe alındı.

ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme mesajlarının ardından yani Türkiye'deki sığınmacılar ile ilgili yeni bir çözüm sürecinin hemen öncesinde Kayseri'de yaşanan zaman ayarlı provokasyon sonrasında emniyet birimleri tüm kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yağma, yakma ve evlere yönelik saldırıları gerçekleştirenlerin kimlikleri belirleniyor.

MOSSAD SEVİNDİ!

Kayseri'de sokakların karışması İsrail Gizli Servisi MOSSAD'ı sevindirdi. İşgalci İsrail'in istihbarat örgütü kutlama mesajı paylaştı.

DÜN HDP BUGÜN KİM?

Kayseri'de yaşanan provokasyon 6-8 Ekim olaylarını hatırlattı. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü PKK yandaşlarının Kobani bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olmuş, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 435'i sivil 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 761 kişi yaralanmıştı.