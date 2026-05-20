Zamansız Yol: Kültürel Hafızayı Deneyime Dönüştüren Sergi 8. Etnospor Kültür Festivali'nde

Dünya Etnospor Birliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen “Zamansız Yol” Fotoğraf ve Dijital Sergisi, 21–24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali kapsamında ziyaretçilerle buluşuyor.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Festivaldeki kültürel yansımalarını merkeze alan sergi; geleneksel sporları, yaşam kültürünü ve dijital anlatım tekniklerini bir araya getirerek ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

"Zamansız Yol", kültürel mirası yalnızca anlatmayı değil; deneyimlemeyi, hissettirmeyi ve ziyaretçiyi anlatının bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor.

Sergi boyunca ziyaretçiler yalnızca izleyen değil; hareket eden, etkileşim kuran ve deneyimin içinde yer alan aktif katılımcılar olacak. Fotoğraf kareleri ve dijital anlatımlar aracılığıyla kültürel hafızanın izleri görünür hâle gelirken; ziyaretçiler farklı dönemlerin yaşam pratikleriyle buluşacak.

Sergide yer alan fotoğraf seçkisi; Etnospor Kültür Festivali süresince kayda alınan ve festival atmosferini yansıtan özel karelerden oluşuyor. Geleneksel sporlar, kültürel üretimler, ritim, hareket ve kültürel aidiyet unsurları; ziyaretçileri kültürel bir yolculuğa davet ediyor.

"AN" bölümünde dijital deneyim alanları ziyaretçileri karşılarken; "AKIŞ" alanında kültürel süreklilik ve dönüşüm çok katmanlı anlatımlarla ele alınıyor. "BAĞ" bölümünde ise ziyaretçiler kültürel hafıza ile bireysel deneyim arasındaki ilişkiyi keşfetme fırsatı buluyor.

Sergi; teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, kültürel mirası görünür kılan güçlü bir anlatım dili olarak ele alıyor. "KÖK", "YANKI", "İZ" ve "AN" başlıkları etrafında şekillenen deneyim alanları; kültürel birikimi bugünün anlatım imkanlarıyla buluşturuyor.

"Zamansız Yol", geleneksel değerleri çağdaş anlatım yöntemleriyle buluşturarak ziyaretçilerini kültürel hafızayla yeniden bağ kurmaya davet ediyor.

