Zamansız Yol: Kültürel Hafızayı Deneyime Dönüştüren Sergi 8. Etnospor Kültür Festivali'nde

Festivaldeki kültürel yansımalarını merkeze alan sergi; geleneksel sporları, yaşam kültürünü ve dijital anlatım tekniklerini bir araya getirerek ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

"Zamansız Yol", kültürel mirası yalnızca anlatmayı değil; deneyimlemeyi, hissettirmeyi ve ziyaretçiyi anlatının bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor.

Sergi boyunca ziyaretçiler yalnızca izleyen değil; hareket eden, etkileşim kuran ve deneyimin içinde yer alan aktif katılımcılar olacak. Fotoğraf kareleri ve dijital anlatımlar aracılığıyla kültürel hafızanın izleri görünür hâle gelirken; ziyaretçiler farklı dönemlerin yaşam pratikleriyle buluşacak.

Sergide yer alan fotoğraf seçkisi; Etnospor Kültür Festivali süresince kayda alınan ve festival atmosferini yansıtan özel karelerden oluşuyor. Geleneksel sporlar, kültürel üretimler, ritim, hareket ve kültürel aidiyet unsurları; ziyaretçileri kültürel bir yolculuğa davet ediyor.

"AN" bölümünde dijital deneyim alanları ziyaretçileri karşılarken; "AKIŞ" alanında kültürel süreklilik ve dönüşüm çok katmanlı anlatımlarla ele alınıyor. "BAĞ" bölümünde ise ziyaretçiler kültürel hafıza ile bireysel deneyim arasındaki ilişkiyi keşfetme fırsatı buluyor.

Sergi; teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, kültürel mirası görünür kılan güçlü bir anlatım dili olarak ele alıyor. "KÖK", "YANKI", "İZ" ve "AN" başlıkları etrafında şekillenen deneyim alanları; kültürel birikimi bugünün anlatım imkanlarıyla buluşturuyor.

"Zamansız Yol", geleneksel değerleri çağdaş anlatım yöntemleriyle buluşturarak ziyaretçilerini kültürel hafızayla yeniden bağ kurmaya davet ediyor.