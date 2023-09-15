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Zap bölgesinde 1000'e yakın mağara ve tünel tespit edildi: TSK bomba yağdırıyor

Etkili hava harekatları nedeniyle gizlendikleri mağaralardan çıkamayan PKK'lı teröristler, tünel yapımına yöneldi. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yuvalandığı Zap bölgesinde 1000'e yakın mağara ve tünel tespit edildi. PKK sığınakları hava harekatlarıyla bir bir vuruluyor.

Yeni Şafak15 Eylül 2023 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Zap bölgesinde 1000'e yakın mağara ve tünel tespit edildi: TSK bomba yağdırıyor
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SİHA'ların aktif olarak kullanıldığı hava harekatlarıyla sınır ötesinde ağır darbe alan PKK, gizlenmek için mağara ve tünel yapımına hız verdi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1000 kadar mağara ve sığınak tespit eden güvenlik güçleri, sözde karargahlara bomba yağdırıyor. Teslim olan teröristler, mağaralardaki enerji ihtiyacının jeneratörlerle ve Kandil'deki köylerden çekilen kaçak elektrikle karşılandığını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı PKK'ya nefes aldırmıyor. Özellikle son dönemde SİHA'ların aktif olarak kullanıldığı hava harekatları sayesinde gizlendikleri mağaralardan dışarı çıkamayan PKK'lı teröristler hepten yer altında kaldı. Terör örgütü PKK bu yüzden Irak'ın kuzeyindeki mağaralarda varlığını sürdürüyor.

YER ALTINDA KALDILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Teslim olan teröristlerin verdiği ifadelerde, örgütün tünel yapımına ağırlık verdiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan dijital veriler de örgütün tünel yapımına hız verdiğini ortaya koyuyor. Örgütün kazdığı tünellerdeki eletrik ihtiyacını jeneratörlerle sağladığı, Kandil bölgesindeki köylerden de Zap'taki mağaralara kaçak elektrik çektikleri belirlendi.

TACİZ ATEŞİ AÇIP KAÇIYORLAR

Terör örgütü PKK, özellikle Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde TSK'nın silah ve hava üstünlüğüne karşı coğrafyayı kullanarak pusu, EYP'li (el yapımı patlayıcı) tuzaklama, sızma girişimi ve beşerli gruplar halinde taciz ateşlerine yöneldi. Taciz ateşi açıp çıktıkları mağara ve tünellere geri kaçan teröristlerin, burada oluşturdukları mazgallardan saldırdıkları gözleniyor.

HEPSİ İMHA EDİLİYOR

PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yuvalandığı Zap bölgesinde 1000'e yakın mağara ve tünel tespit edildi. Arazideki tünel ve mağaralara yönelik harekat başlatıldı. PKK sığınakları bir bir imha ediliyor. PKK'lı teröristlerin sözde karargah haline getirdiği mağaralar ya hava harekatlarıyla vuruluyor ya da Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından mühürlenerek patlatılıyor.

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