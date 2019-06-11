25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8025
  • 6,5698
  • 246.662
  • 93.738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zap ve Metina'da PKK'ya ait silah mevzii sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı
 

POPÜLER HABERLER

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

'Türklerin Objektifinden Rusya'

'Türklerin Objektifinden Rusya'

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA