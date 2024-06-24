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Zarar çok büyük.. Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında, toplam 952 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 680 hektar alan zarar gördü.

DHA24 Haziran 2024 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Zarar çok büyük.. Çanakkale'de orman yangını
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Eceabat ilçesindeki yangın 18 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kumköy mevkisinde bir tarım arazisinde çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana sıçradı.

Alevleri kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ile diğer iş makinesi ve toplamda 970 personelle yangına müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 24 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle 340 hektarlık orman alanı, 235 hektar orman dışı olmak üzere 575 hektar, yani 805 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.

Ezine ilçesinin çöp döküm alanında ise 20 Haziran'da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 7 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.

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