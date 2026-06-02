  • Zehir deposuna baskın! 30 kilo metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 30 kilo katı ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA2 Haziran 2026 Salı 11:33
Edinilen bilgiye göre, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona imza attı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Bayrampaşa'da belirlenen bir eve dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 27 kilo 250 gramı sıvı, 2 kilo 750 gramı katı olmak üzere 30 kilo metamfetamin, 21 kilo katkı maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

