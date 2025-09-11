Zehir saçan işletmeler aylarca takibe alındı! Tekirdağ'da çevre katliamına rekor ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede başlayan yoğun koku ve hava kirliliği şikayetine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerin sadece mesai saatleri içinde değil mesai saatleri dışında da sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ergene ilçesinin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde, artan koku şikayetlerine istinaden söz konusu mahalleler ve bölgesi özellikle son 2-3 aydır mesai mefhumu gözetmeksizin müdürlüğümüzce takip ve izlemeye alınmış, mahallelerin önünden geçen ve Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi'nde süreç boyunca yapılan denetimlerde atık sularını mevzuat sınır değerlerini sağlamadan deşarj eden 7 işletmeye 8 milyon 692 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Bunun yanında Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi için numune örnekleri alınarak analize gönderilmiştir. Ayrıca, OSB atıksu arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazının takibi ve ölçülmesi için ise 2 ay süre ile kalacak pasif örnekleme tüpleri, arıtma tesisi ile mahalle yakınında olmak üzere 10 noktaya yerleştirilmiştir. Ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasına müteakip 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında iş ve işlemler yürütülecek."