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Zehir taciri 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Zehir taciri 4 zanlı tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • uyuşturucu operasyonu
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