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Zehir taciri ''torbacı''lara ağır darbe: 145 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen 'Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonunda gözaltına alınan 163 şüpheliden 145'i tutuklandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Zehir taciri ''torbacı''lara ağır darbe: 145 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Şubat'ta "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 163 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 145'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i serbest bırakıldı. Serbest kalan 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

- OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından duyurduğu "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yerlikaya, sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda, 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, çok miktarda döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini açıklamıştı.

Çalışmaların devamında 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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