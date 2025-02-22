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Güncel

Zehir tacirlerine ağır darbe: 54 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheli tutuklandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine ağır darbe: 54 zanlı tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda son iki haftada belirlenen adreslere 85 operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 25 kişinin de yakalandığı bildirildi.

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