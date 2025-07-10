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Operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü! Zehir tacirlerine büyük darbe

NARKOKAPAN-BURSA operasyonunda, 21 ilde 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 304 torbacı yakalandı.

İHA10 Temmuz 2025 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü! Zehir tacirlerine büyük darbe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Narkokapan-Bursa operasyonunda 318 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 304 torbacının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narkokapan-Bursa operasyonunda 21 ilde 318 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 304 torbacının yakalandığını belirterek, "Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor. Hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları. Sokakları onlara dar edeceğiz. 'Torbacı'ların mahalle ve sokaklardaki satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Operasyonun hazırlıklarının 4 ay sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu 4 ay boyunca adeta Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık. 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bursa'da operasyonu yöneten Emniyet Genel Müdürümüzü, Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Daire Bakanımızı, operasyonu gerçekleştiren Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

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