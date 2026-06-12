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Zehir tacirlerine darbe! 20 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olan 22,5 kilogram esrar ele geçirildi.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine darbe! 20 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir yolcu takibe alındı.

Yolcuya ait bagajlarda yapılan incelemelerde x-ray tarama sistemleri kullanılırken kontroller sonucunda bagaj içerisinde gizlenmiş halde yaklaşık 22,5 kilogram esrar tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu ifade edildi.

İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan İspanyol pasaportlu şüpheli tutuklandı.

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