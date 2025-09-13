İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6749
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine darbe! 269 kg esrar ele geçirildi
Güncel

Zehir tacirlerine darbe! 269 kg esrar ele geçirildi

Diyarbakır Lice ve Kulp'ta düzenlenen operasyon kapsamında 269 kg esrar ele geçirildi, 34 şüpheli zehir taciri yakalandı, 18'i tutuklandı.

Haber Merkezi13 Eylül 2025 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine darbe! 269 kg esrar ele geçirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Lice ve Kulp'ta jandarma tarafından düzenlenen başarılı uyuşturucu operasyonunu duyurdu.

Buna göre; düzenlenen operasyonlarda 269 kg esrar ele geçirildi ve toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli zehir taciri yakaladı, 18'i tutuklandı.

12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya "Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz" diyerek yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."

  • Diyarbakır operasyonu
  • esrar ele geçirme
  • zehir taciri tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.