İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Lice ve Kulp'ta jandarma tarafından düzenlenen başarılı uyuşturucu operasyonunu duyurdu.

Buna göre; düzenlenen operasyonlarda 269 kg esrar ele geçirildi ve toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli zehir taciri yakaladı, 18'i tutuklandı.

12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya "Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz" diyerek yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."