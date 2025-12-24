İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

Zehir tacirlerine darbe: Eş zamanlı baskınlarla 20 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine darbe: Eş zamanlı baskınlarla 20 kişi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

  • istanbul operasyon
  • 20 gözaltı
  • 4 il operasyonu

