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Peş peşe operasyonlar! Zehir tacirlerine darbe vuruldu

“NARKOÇELİK-45” operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Peş peşe operasyonlar! Zehir tacirlerine darbe vuruldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 3 hafta önce 77 ilde başlatılan "Narkoçelik-45" operasyonlarının, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımında illere göre yakalanan şüpheli sayısı ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

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