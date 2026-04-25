Zehir tacirlerine eş zamanlı baskın: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturmaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken 6 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 45 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklama kararı verildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.