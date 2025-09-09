Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 2 milyar TL değerinde 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tam 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde başarıyla yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir.