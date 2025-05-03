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Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 22 torbacı paketlendi

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 22'si tutuklandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 22 torbacı paketlendi
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 95 ekip ve 197 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-8" operasyonu kapsamında 27 şüpheli yakalandı.

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 150 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı, 5 zanlının da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • kayseri
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