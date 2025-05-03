Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 22 torbacı paketlendi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 95 ekip ve 197 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-8" operasyonu kapsamında 27 şüpheli yakalandı.

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 150 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı, 5 zanlının da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.