Zehir tacirlerine geçit yok: 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 13-20 Nisan 2026 tarihleri arasında 11 ilçenin 57 mahallesinde planlı olarak gerçekleştirilen 141 operasyonel uygulamada çok sayıda şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 147, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 19 olmak üzere toplam 166 şahsa adli işlem uygulandı. Operasyonlarda ayrıca 715 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin 824 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 2 bin 469 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 795 TL para ele geçirildi. Emniyet birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, gençleri hedef alan sokak satıcılarına karşı mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği, ayrıca ilgili ihbar hattına da başvurulabileceği belirtildi.