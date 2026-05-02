Zehir tacirlerine geçit yok: 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmada il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ekipler, tespit ettikleri aracı durdurdu.

Araç ve şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.