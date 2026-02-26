Zehir tacirlerine geçit yok: 400 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 adres ile 1 depoya operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.