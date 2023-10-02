Zehir tacirlerine geçit yok: 8 tutuklama

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 40 şüpheli şahıs yakalandı ve 8 kişi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nce 01.09.2023-30.09.2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda; 885,21 gram metamfetamin, 130,4 gram skunk, 107 adet sentetik ecza, 30,4 gram bonzai, 5 kök kenevir, 4 adet uyuşturucu hap, 11,1 gram eroin, 512,8 gram esrar, 6 gram kokain, 3 adet silah ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şüpheli şahıs yakalandı, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin zehir tacirleri ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.