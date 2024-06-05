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Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotası böyle deşifre oldu

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı 'Narkoçelik-20' operasyonunun detayları ortaya çıktı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotası böyle deşifre oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kolombiya uyruklu uyuşturucu kartelinin sevkiyat için ülkeye geleceğini öğrenen ekipler, şüphelinin geliş şeklini ve zamanını tespit etmek için de titiz bir faaliyet yürüttü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt üyelerini uzun süre dron destekli takip eden ekipler, şüphelilerin teknik ve fiziki takip konusunda son derece duyarlı olduklarını ve kendilerince birçok kontrol mekanizması geliştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin ulaşacakları noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için otoyolda sık sık araç değiştirdikleri ve aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.

Takip sırasında İstanbul'da kiralanan bir eve eşya yerleştirildiğini, örgüt üyelerinin burayı sözde karargah olarak kullanacağını değerlendiren ekipler, ikamette yaptıkları izlemede ise Kolombiyalı şüphelinin buraya yerleştiğini tespit etti.

Şüphelinin sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa'dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol edip uyuşturucu yüklü gemiyi belirledi.

Uzun ve titiz çalışmaların sonunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi. Kolombiyalı şüpheli ise İstanbul'da kaldığı adresten havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • kokain sevkiyatı
  • uyuşturucu suç örgütü
  • İstanbul

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