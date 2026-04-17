  
  
Güncel

Zehir tacirlerine geçit yok: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 426 kilo 950 gram katkı maddesi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 11:54 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekipler, bir adres ve araca eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 3 milyon 70 bin sentetik ecza hap, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu ile hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
