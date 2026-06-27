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Zehir tacirlerine geçit yok! Şafak baskınında enselendiler

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok! Şafak baskınında enselendiler
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.

Özel Harekat polisleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken, şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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