Güncel

Zehir tacirlerine geçit yok! Yüzlerce şüpheli yakalandı

75 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 638 şüpheli tutuklandı.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 15:10 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok! Yüzlerce şüpheli yakalandı
75 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 638 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

75 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda;

-767 kg Uyuşturucu Madde ile

-3 milyon 340 bin 726 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.319 şüpheli yakalandı.

-638'i tutuklandı.

-174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde

-1.980 ekip,

-4 bin 950 personel,

-21 hava aracı ve

-43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

