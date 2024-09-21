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Zehir tacirlerine hava destekli şafak operasyonu! 140 milyon liralık ağır darbe

Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonunda tahmini değeri 140 milyon lira değerinde 7 bin 25 kök Hint keneviri imha edildi.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine hava destekli şafak operasyonu! 140 milyon liralık ağır darbe
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

  • Hevsel Bahçeleri
  • Kenevir İmha
  • Hava Destekli Operasyon

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