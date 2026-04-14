Zehir tacirlerine Karadeniz'de çelik pençe: Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten nefes kesen baskın

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 14, 2026

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlendi.

Karadeniz'deki "uyuşturucu kaçakçılığı" ağının ortaya çıkarıldığı operasyonda, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Paylaşımda, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."