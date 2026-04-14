Güncel

Zehir tacirlerine Karadeniz'de çelik pençe: Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten nefes kesen baskın

İstanbul açıklarında Karadeniz'in hırçın sularını uyuşturucu rotasına çevirmeye kalkan organize suç çetesine, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimizden tarihi bir darbe geldi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde karada ve denizde yürütülen kusursuz takibin ardından, bir teknede gizlenmiş tam 200 kilo 'Skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, zehir ağını yöneten 6 şebeke üyesi kıskıvrak yakalandı.

AA14 Nisan 2026 Salı 15:07 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlendi.

Karadeniz'deki "uyuşturucu kaçakçılığı" ağının ortaya çıkarıldığı operasyonda, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Paylaşımda, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

