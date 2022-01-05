Zehir tacirlerine operasyon! 10 şüpheli hakkında yasal işlem

IHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:34

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tarif edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Müdürlüğümüz görevlilerimizce 1-5 Ocak 2022 tarihleri arasında Sanat Sokağı, Kültür Sokak ve Taraftar Sokağı gibi gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalıma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 769 adet sentetik ecza, 444,53 gram sentetik kannabinoid, 15,54 gram eroin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.