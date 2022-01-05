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Zehir tacirlerine operasyon! 10 şüpheli hakkında yasal işlem

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, olay ilgili 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA5 Ocak 2022 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:34
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tarif edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Müdürlüğümüz görevlilerimizce 1-5 Ocak 2022 tarihleri arasında Sanat Sokağı, Kültür Sokak ve Taraftar Sokağı gibi gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalıma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 769 adet sentetik ecza, 444,53 gram sentetik kannabinoid, 15,54 gram eroin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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