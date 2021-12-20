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Zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kontrollerde şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüste aramada ekipler, yolculardan R.Ç'nin üzerinde 438 gram metamfetamin buldu.

Öte yandan, Denizciler Mahallesi'ndeki H.Y ile M.U'nun evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 30 gram sentetik esrar, 12 gram metamfetamin ile 12.21 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Ç ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.U. adli denetimle serbest bırakıldı.

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