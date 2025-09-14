Zehir tacirlerine operasyon: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karlıbayır Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelilerin üstlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 5,99 gram metamfetamin, 60,91 gram bonzai, 1 hassas terazi, 28 fişek ve 18 bin 845 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, S.K, D.Z. ve C.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.