Zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda ise 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcı talimatıyla 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 1'i kadın 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.