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Zehir tacirlerine operasyon: 8 kişiye gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 02:28 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 02:28
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan firari M.B'nin Mimarsinan Mahallesi TOKİ Caddesi'ndeki müstakil evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evin bahçesinde yapılan aramada 172 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 sentetik hap, bir tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.

Zanlılardan 7'sine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.N.Ç, hırsızlık suçundan araması olan A.B. ile tehdit suçundan araması olan Ö.S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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