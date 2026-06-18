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Zehir tacirlerine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E.E, C.E. ve B.K. tutuklandı, İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap olduğu bildirildi.

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