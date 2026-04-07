Zehir tacirlerine ve sanal kumara dev darbe! Bir ayda 2 bin 996 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik operasyonların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Gürlek, bu kapsamda mart ayı içerisinde toplam 729 operasyon gerçekleştirildiğini, düzenlenen operasyonlar sonucu 2 bin 996 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu suçların gençleri tehdit ettiğini belirterek, "Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları, gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir. Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte, bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. 2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda bin 608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.