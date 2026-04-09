İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,586
  • EURO
    52,1958
  • ALTIN
    6829.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine ve tefecilere şafak darbesi: 12 ilde suç örgütleri yerle bir edildi
Zehir tacirlerine ve tefecilere şafak darbesi: 12 ilde suç örgütleri yerle bir edildi

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheliden 49'unun tutuklandığını bildirdi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik 12 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 4 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunan 83 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 49'unun tutuklandığı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, şüphelilerin Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticareti, Aydın ve Yozgat'ta nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik, Mersin'de silah kaçakçılığı, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da ise tefecilik yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilere ait 52 banka hesabında bulunan 250 milyon liraya el konulduğu, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.