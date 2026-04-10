İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,689
  • EURO
    52,3558
  • ALTIN
    6822.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Zehir tacirlerinin sevkiyat yöntemi deşifre oldu

Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 12:42 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B. ve O.R'yi yakaladı.

Hastanedeki röntgen görüntülerinde midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu tespit edilen zanlıların, ikamet ve araçlarındaki aramada ise 101 kapsül halinde 722 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan muhtelif materyal, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 210 lira ile 1320 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.